В Керчи определили места стоянок для водителей, попавших в сложную ситуацию

В Керчи определили места для стоянки транспорта для шоферов, оказавшихся в непростой ситуации Фото: Виталий ТИМКИВ

В Керчи определили места для стоянки транспорта - у паромной переправы и территории бывшего аэропорта. Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

- Создан перевалочный пункт в рыбном порту. Силами администрации и депутатов городского совета организованы пункты временного пребывания. В места стоянок осуществляется подвоз горячего питания. В наличии горячая вода, чай, - написал Брусаков в своем telegram-канале.

По его словам, на стоянке у паромной переправы развернут ПВР. Там есть кровати и обогрев. Семьям с несовершеннолетними детьми готовы оказать помощь.

За деталями необходимо обращаться по телефонам: 8 (36561) 6-00-50, 8 (36561) 6-02-19, 8 (36561) 6-10-90 и +7(978)909-11-35.

Ранее сообщалось, что туристам бесплатно продлили пребывание в отелях Крыма из-за теракта на мосту. Такой возможностью воспользовались около тысячи человек.

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