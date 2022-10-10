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Общество10 октября 2022 9:40

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10-11 октября - МЧС

На полуострове ближайшие два дня будет хозяйничать сильный ветер
Екатерина НАЗАРОВА
В ближайшие два дня в Крыму будет бушевать сильный ветер

В ближайшие два дня в Крыму будет бушевать сильный ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на 10-11 октября объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 10 октября, ночью 11 октября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 метров в секунду, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Тем не менее, на этой неделе синоптики обещают в Крыму «бабье лето» с 20-градусным теплом. Ночью температура будет опускаться до 5-10 градусов. К следующим на полуострове выходным станет еще теплее - до 18-23 градусов тепла.

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