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Экономика10 октября 2022 10:25

На маршрут Симферополь - Саки вышли новые автобусы Крымтроллейбуса

Также транспорт предприятия начал курсировать по маршруту Лушино - Симферополь
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

10 октября на маршрут Симферополь - Саки вышли новые автобусы ГУП РК «Крымтроллейбус». Также автобусы предприятия начали курсировать по маршруту Лушино (Сакский район) - Симферополь.

- На всех автобусных маршрутах, которые обслуживает ГУП РК «Крымтроллейбус» работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства, - цитирует КИА сообщение пресс-службы предприятия.

Напомним, недавно в Раздольненском районе на маршруты также вышли новые автобусы «Крымтроллейбус». Транспорт работает на экологические чистом топливе.

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