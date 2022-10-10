В Джанкое завершается ремонт стадиона «Авангард»

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

В Джанкое подходит к завершению капитальный ремонт стадиона «Авангард». Как сообщил в своем телеграм-канале градоначальник Игорь Ивин, ход работ проинспектировала первый заместитель главы города Жанна Хмур.

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

– В настоящий момент здесь завершаются работы по монтажу внутреннего ограждения трибун, а также санаузла для зрителей, где проходит установка сантехнических кабинок, – написал Ивин.

Открыть обновленный стадион планируется в конце октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50