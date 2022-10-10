Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 10:37

В Джанкое завершается ремонт стадиона «Авангард»

Открыть обновленный спортивный объект обещают в конце месяца
Дмитрий Коренев
Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

В Джанкое подходит к завершению капитальный ремонт стадиона «Авангард». Как сообщил в своем телеграм-канале градоначальник Игорь Ивин, ход работ проинспектировала первый заместитель главы города Жанна Хмур.

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti

– В настоящий момент здесь завершаются работы по монтажу внутреннего ограждения трибун, а также санаузла для зрителей, где проходит установка сантехнических кабинок, – написал Ивин.

Открыть обновленный стадион планируется в конце октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50