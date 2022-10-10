В Джанкое завершается ремонт стадиона «Авангард»

Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti
В Джанкое подходит к завершению капитальный ремонт стадиона «Авангард». Как сообщил в своем телеграм-канале градоначальник Игорь Ивин, ход работ проинспектировала первый заместитель главы города Жанна Хмур.
Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti
Фото: Игорь Ивин, t.me/DzhankoyNovosti
– В настоящий момент здесь завершаются работы по монтажу внутреннего ограждения трибун, а также санаузла для зрителей, где проходит установка сантехнических кабинок, – написал Ивин.
Открыть обновленный стадион планируется в конце октября.
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