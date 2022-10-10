Туристам объяснили, как выехать из Крыма в связи с ЧП на мосту

Самостоятельным туристам необходимо обратиться к представителям отелей и санаториев, в которых они проживают Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В связи с происшествием на Крымском мосту глава Ростуризма Зарина Догузова ответила на самые популярные вопросы отдыхающих и тех, кто только планирует свой отпуск.

- Организованным туристам, которые сейчас отдыхают в Крыму, необходимо держать связь со своим туроператором. Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8-9 октября, - написала Догузова в своем telegram-канале.

По ее словам, самостоятельным туристам необходимо обратиться к представителям отелей и санаториев, в которых они проживают.

Если же отпуск был запланирован на октябрь, организованные туристы по согласованию с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо изменить направление отдыха. То же касается из забронированных номеров - обращаться необходимо к администраторам средств размещения.

Оператором ж/д перевозок «Гранд Сервис Экспресс» принято решение вернуть деньги за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов. По этому вопросу необходимо обратиться по месту приобретения таких билетов.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру: + 7 800 707 9741.

Ранее КП-Крым писала, что туристам бесплатно продлили пребывание в отелях Крыма из-за теракта на мосту. Такой возможностью воспользовались около тысячи человек.

Также после ЧП по мосту уже проехали 16 поездов после. На данный момент ситуация нормализована.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50