Двое сельчан подкинули 10 телефонов в симферопольскую исправительную колонию

Фото: пресс-служба УФСИН

С поличным были задержаны двое мужчин, подбросивших в исправительную колонию №1 Симферополя передачку. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН по Крыму и Севастополю.

- На территории, прилегающей к ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, сотрудниками УИС предотвращена попытка доставки крупной партии запрещенных предметов в колонию путем переброса через ограждение, - говорится в сообщении.

Двоих жителей Симферопольского района 39 и 40 лет задержали на месте. При досмотре у них изъяли семь свертков с запрещенными предметами, обернутых пленкой. Внутри находились 10 мобильных телефонов, четыре провода USB, четыре зарядных устройства, три пары наушников, один USB-флеш-накопитель и шесть пачек дрожжей. На задержанных составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, еще одного нарушителя за аналогичное преступление задержали совсем недавно. В симферопольской колонии мужчина подкинул телефоны для заключенных. В настоящее время проводится проверка.

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