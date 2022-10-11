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Общество10 октября 2022 22:42

Погода на 11 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 11 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе температура воздуха 14...16°.

В Симферополе температура воздуха 14...16°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный днем 8-13 м/с., температура воздуха 14...16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем тепло 15…17°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +12…+17°, южный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +12…+17°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Керчи +14 …+17°, в северо-западный ветер 7-11 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +12 …+18°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Черноморском +13…+15°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+17°, скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Ясно.

В Армянске +10 …+16°, скорость северо-западного ветра 6-13 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+20°.

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