Жительница Севастополя перевела мошенникам 560 тысяч рублей

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается дистанционно получить доступ к ее банковскому счету Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

35-летняя жительница Севастополя лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается дистанционно получить доступ к ее банковскому счету.

– Он убедил жительницу Севастополя взять в кредит сумму более полумиллиона рублей, после чего перевести на якобы резервный счет с целью защиты своих сбережений и поимки злоумышленников, а также рекомендовал не рассказывать об этом сотрудникам банка ссылаясь на их нечестность, – говорится в сообщении.

Женщина поверила злоумышленнику и перевела на продиктованный им счет 560 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Сейчас проводятся мероприятия по установлению личностей преступников.

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