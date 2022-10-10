Жительница Севастополя перевела мошенникам 560 тысяч рублей

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается дистанционно получить доступ к ее банковскому счету
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
35-летняя жительница Севастополя лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается дистанционно получить доступ к ее банковскому счету.
– Он убедил жительницу Севастополя взять в кредит сумму более полумиллиона рублей, после чего перевести на якобы резервный счет с целью защиты своих сбережений и поимки злоумышленников, а также рекомендовал не рассказывать об этом сотрудникам банка ссылаясь на их нечестность, – говорится в сообщении.
Женщина поверила злоумышленнику и перевела на продиктованный им счет 560 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Сейчас проводятся мероприятия по установлению личностей преступников.
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