Аксенов: время ожидания для легковых автомобилей на Крымском мосту составляет 30-60 минут

В настоящее время по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили Фото: Юлия МАРКИНА

Водители легковых автомобилей перед пересечением Крымского моста в настоящее время стоят в очереди 30-60 минут. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.

– После теракта на Крымском мосту автомобильное движение было восстановлено в тот же день. Сейчас время ожидания для легковых автомобилей составляет 30-60 минут, – написал он.

Напомним, в настоящее время по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Грузовики и автобусы могут пересечь Керченский пролив на пароме

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