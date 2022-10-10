Аксенов: к утру вторника пропускная способность Керченской переправы увеличится до 140-160 фур в сутки

К утру вторника будут работать 4 парома, которые позволят увеличить пропускную способность Керченской переправы до 140-160 фур в сутки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К утру 11 октября пропускная способность паромной переправы через Керченский пролив увеличится до 140-160 автомобилей в сутки. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– К утру вторника будут работать 4 парома, которые позволят увеличить пропускную способность переправы до 140-160 фур в сутки, – написал он.

Напомним, сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу из порта Кавказ в Керчь.

Ранее сообщалось об очередях как на Таманском, так и на Керченском берегу пролива. По словам Аксенова, перевозчикам компенсируют стоимость испортившегося товара.

– Принято решение компенсировать компаниям стоимость испортившейся продукции из-за очередей на паромной переправе, – сообщил глава республики.

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