Существенного оттока отдыхающих из Крыма на сегодняшний день не зафиксировано
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Существенного оттока отдыхающих из Крыма на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
– Значительного оттока отдыхающих из Крыма не наблюдается. Отмена новых бронирований и брони на кратчайшие сроки не превышает 25%, – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее в Ростуризме объяснили, как выехать из Крыма в связи с ЧП на мосту, и рассказали, что делать тем, кто забронировал номера на ближайшие даты
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