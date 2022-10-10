Существенного оттока отдыхающих из Крыма на сегодняшний день не зафиксировано Фото: Михаил ФРОЛОВ

Существенного оттока отдыхающих из Крыма на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

– Значительного оттока отдыхающих из Крыма не наблюдается. Отмена новых бронирований и брони на кратчайшие сроки не превышает 25%, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Ростуризме объяснили, как выехать из Крыма в связи с ЧП на мосту, и рассказали, что делать тем, кто забронировал номера на ближайшие даты

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аксенов: время ожидания для легковых автомобилей на Крымском мосту составляет 30-60 минут

Поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели