Аксенов: Крымский мост полностью восстановят в течение полутора месяцев

Полностью восстановить Крымский мост планируют в течение полутора месяцев Фото: Юлия МАРКИНА

Полностью восстановить Крымский мост планируют в течение полутора месяцев. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев, - написал он в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что движение грузовиков по мосту могут запустить уже к 16 октября.

Ранее сообщалось, что повреждения на пострадавшей опоре Крымского моста планируют устранить до конца текущей недели.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Позднее президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что в организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран.

Сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу

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