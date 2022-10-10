Аксенов: Крымский мост полностью восстановят в течение полутора месяцев

Полностью восстановить Крымский мост планируют в течение полутора месяцев
Фото: Юлия МАРКИНА
Полностью восстановить Крымский мост планируют в течение полутора месяцев. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
- Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев, - написал он в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что движение грузовиков по мосту могут запустить уже к 16 октября.
Ранее сообщалось, что повреждения на пострадавшей опоре Крымского моста планируют устранить до конца текущей недели.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Позднее президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что в организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран.
Сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу
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