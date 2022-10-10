Третий паром начал работать в Керченском проливе

Утром 11 октября на линию выйдет малый паром «Ейск» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На переправе через Керченский пролив запустили третий паром. Об этом сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

- Паром «Мария» начал работу на линии Керчь – порт «Кавказ». Судно, предназначенное для перевозки крупнотоннажного транспорта, с полной загрузкой отправилось в первый рейс от Керчи в 20-00, - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в проливе курсировали автомобильно-пассажирские паромы «Керченский-2» и «Лаврентий, а также пассажирские суда. Утром 11 октября на линию выйдет четвертый паром «Ейск», предназначенный для перевозки малотоннажных грузовиков.

Напомним, сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу. Возобновить движение грузовых автомобилей по мосту планируют к 16 октября.

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