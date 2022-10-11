На Южном берегу Крыма ждут Бал хризантем 2022

Хризантемы уже начали распускать бутоны. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крым вот-вот подарит гостям и жителям полуострова уникальную выставку осенних цветов – Бал хризантем 2022, где можно будет выбрать королеву и принцессу.

Еще не все цветы готовы к выставке. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Когда собираться на бал?! - спрашивают нас почти ежедневно. Все идет по плану, ориентируемся на конец октября, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Прелестные участницы бала начинают раскрываться, радуясь золотой осени.

Пользователи соцсети, где появился такой пост, не скрывают своих эмоции в комментариях: «Были в прошлом году. Это что-то невероятное!»; «Всегда приезжаю на Бал хризантем и Парад тюльпанов - невозможно пройти мимо такой красоты!

Мелкоцветковые сорта распускаются раньше всех. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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