По маршруту «Белое-5 - Центральный рынок» в Симферополе запущен дополнительный рейс

Фото: «Крым 24»

В Симферополе по автобусному маршруту №22 «Белое-5 - Центральный рынок» запустили дополнительный рейс.

Как передает «Крым 24», такое решение приняли по просьбам местных жителей, которые жаловались на то, что по утрам сложно выехать в город.

Теперь первый автобус от остановки Белое-5 в будние дни отправляется в 06.00, 06.35 и в 07.10. Далее по расписанию движения.

Ранее сообщалось, что на маршрут Симферополь - Саки вышли новые автобусы Крымтроллейбуса. Также транспорт предприятия начал курсировать по маршруту Лушино - Симферополь.

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