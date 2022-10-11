В Крыму водителя грузовика лишили прав на вождение из-за сбитой насмерть собаки

Суд на год лишил мужчину водительских прав из-за сбитой насмерть собаки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму 46-летнего мужчину, сбившего насмерть собаку, на год лишили водительских прав и заставили выплатить компенсацию хозяйке пострадавшего животного. Об этом сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда.

- Ранним августовским утром этого года житель Красногвардейского района, управляя грузовым автомобилем на территории города Джанкоя, в одном из городских дворов допустил наезд на собаку, и, не прекращая движения, уехал с места происшествия, - говорится в сообщении.

Когда хозяйка обнаружила мертвого питомца, она просмотрела записи с камер видеонаблюдения и вызвала полицейских, которые зафиксировали факт ДТП.

Водитель заявил, что не заметил столкновения и никаких посторонних звуков и удара не слышал, а о ДТП узнал только вечером от механика предприятия, на котором работает. Тем не менее, водителя лишили прав на вождение на один год и обязали выплатить потерпевшей стороне одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Инкермана убил собаку, скинув ее с пятого этажа. Безобидный пес помешал ему из-за того, что устроился под дверью его квартиры.

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