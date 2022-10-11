В Крыму 11 октября выявили 114 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 11 октября выявили 114 случаев новой коронавирусной инфекции, 207 949 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 091 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 215 человек, выздоровевших за весь период – 199 830, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 085. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 4 человека. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умерли два человека в возрасте 73 и 83 лет.

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