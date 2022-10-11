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Здоровье11 октября 2022 7:41

В Крыму 11 октября выявили 114 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировали 39 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 11 октября выявили 114 случаев новой коронавирусной инфекции, 207 949 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 091 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 215 человек, выздоровевших за весь период – 199 830, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 085. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 4 человека. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умерли два человека в возрасте 73 и 83 лет.

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