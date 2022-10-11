Квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе» над Крымским мостом

Квадрокоптеры в цветах российского триколора впечатлили очевидцев. Фото: скриншот из видео

В небе над Крымским мостом квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе». Видео, снятое очевидцами, появилось в социальных сетях.

На записи видно, как дроны в небе у разрушенной части Крымского моста выстроились в надпись, раскрашенную в цвета российского флага.

- Это невероятно красиво, мы такого никогда не видели.

- Вместе мы сила, - пишут пользователи в социальных сетях.

Стоит отметить, что с конца августа в республике Крым введены ограничения на использование беспилотных аппаратов. Исключение составляют объекты, используемые властями - как крымскими, так и федеральными.

Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе «Упрдор «Тамань», информации о том, кто мог организовать такую акцию с использованием дронов, у них нет.

Напомним, ЧП на Крымском мосту, в результате которого было повреждено дорожное полотно, произошло ранним утром 8 сентября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, после чего обрушились два пролета дорожной части моста. Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

Сейчас по неповрежденной части Крымского моста организовано движение легковых автомобилей, а грузовики и автобусы направляются в Крым и из него с помощью паромной переправы.