Сообщение о «минировании» школ Симферополя 11 октября не подтвердилось

Угрозу в симферопольских школах не обнаружили Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Поступившее 11 октября сообщение о существующей угрозе в симферопольских школах не подтвердилось. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сообщение о «минировании» школ Симферополя по итогам проверки не подтвердилось, - говорится в сообщении.

Также в администрации сообщили, что в образовательных учреждениях крымской столицы эвакуация детей и сотрудников не проводится. Накануне ночью специалисты обследовали всех школы города.

Напомним, что сегодня очередные сообщение о минировании поступили в школы и детсады Керчи и Феодосии. Образовательные учреждения эвакуировали.

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