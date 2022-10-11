За минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на девять миллионов рублей

На прошлой неделе крымчане вновь лишись крупной суммы денег из-за действий мошенников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшую неделю крымчане лишились более 9 миллионов рублей из-за действий мошенников.

- В период с 3 по 9 октября текущего года сотрудниками полиции зарегистрировано 73 факта дистанционного мошенничества на общую сумму 9 миллионов 115 тысяч рублей, - приводит КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Одну из жертв аферисты сумели «развести» на 3 миллиона 618 тысяч рублей. 45-летней жительнице Керчи написал незнакомец, представившись сотрудником одного из банков, и предложил для безопасности перевести все деньги на резервные счета. Так женщина и поступила, лишившись крупной суммы.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и выманил у нее деньги.

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