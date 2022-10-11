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Происшествия11 октября 2022 9:26

За минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на девять миллионов рублей

Одна из жертв перевела аферисту 3,5 миллиона рублей, думая, что он сотрудник банка
Екатерина НАЗАРОВА
На прошлой неделе крымчане вновь лишись крупной суммы денег из-за действий мошенников

На прошлой неделе крымчане вновь лишись крупной суммы денег из-за действий мошенников

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшую неделю крымчане лишились более 9 миллионов рублей из-за действий мошенников.

- В период с 3 по 9 октября текущего года сотрудниками полиции зарегистрировано 73 факта дистанционного мошенничества на общую сумму 9 миллионов 115 тысяч рублей, - приводит КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Одну из жертв аферисты сумели «развести» на 3 миллиона 618 тысяч рублей. 45-летней жительнице Керчи написал незнакомец, представившись сотрудником одного из банков, и предложил для безопасности перевести все деньги на резервные счета. Так женщина и поступила, лишившись крупной суммы.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и выманил у нее деньги.

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