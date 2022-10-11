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Происшествия11 октября 2022 9:51

Гендиректора «Севастопольского морского порта» осудят за долг по налогам в 23 млн рублей

Вся финансовая деятельность компании с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов ГУПГС
Екатерина НАЗАРОВА
Гендиректора севастопольского предприятия будут судить за долг по налогам в 23 миллиона рублей

Гендиректора севастопольского предприятия будут судить за долг по налогам в 23 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершено расследование уголовного дела против гендиректора госпредприятия «Севастопольский морской порт» и его заместителя. Они обвиняются в неуплате налогов на сумму в 23 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Должностные лица искусственно создали ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах порта, а вся финансовая деятельность с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов ГУПГС, - говорится в сообщении.

В результате поступившие 10 миллионов были потрачены отнюдь не на уплату налогов. В то же время долг достиг к октябрю 2021 года почти 23 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на девять миллионов рублей. Одна из жертв перевела аферисту 3,5 миллиона рублей, думая, что он сотрудник банка.

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