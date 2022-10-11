В предстоящую субботу в Симферополе пройдет еще одна ярмарка
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
В Симферополе 15 октября пойдет сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма.
Мероприятие пройдет с 07.00 до 14.00 по адресам:
- улица Бела Куна/ улица Кечкеметская;
- улица Севастопольская.
- На ярмарках крымские фермеры реализовывают продукцию нового урожая. Это и овощи, и фрукты, и большой ассортимент мяса, рыбы, колбасной, молочной продукции, а также выпечка, сладости и другое, - говорится в сообщении.
Напомним, 9 октября открылась новая выставка «Храним вечное и прекрасное» к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея.
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