В предстоящую субботу в Симферополе пройдет еще одна ярмарка Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Симферополе 15 октября пойдет сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма.

Мероприятие пройдет с 07.00 до 14.00 по адресам:

- улица Бела Куна/ улица Кечкеметская;

- улица Севастопольская.

- На ярмарках крымские фермеры реализовывают продукцию нового урожая. Это и овощи, и фрукты, и большой ассортимент мяса, рыбы, колбасной, молочной продукции, а также выпечка, сладости и другое, - говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября открылась новая выставка «Храним вечное и прекрасное» к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея.

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