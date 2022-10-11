В Керчи шесть улиц останутся без воды из-за аварийного ремонта

12 октября в Керчи на ряде улиц района Аршинцево частично ограничат водоснабжение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 октября в Керчи на ряде улиц района Аршинцево частично ограничат водоснабжение. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с аварийно-ремонтными работами.

– В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе Ду-300 мм по ул. Кавказская с 08:00 до 18:00 до 18:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение на следующих улицах: Петра Дейкало, д. 4, Кавказская, Маяка, Цибизова и переулках: Рабочий, Ремесленный, – говорится в сообщении.

Населению и предприятиям рекомендуют запастись водой. При необходимости будет организован подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7(978) 097-47-79.

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