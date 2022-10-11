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Общество11 октября 2022 11:49

Минтранс Крыма запустил дополнительные горячие линии по вопросам работы паромной переправы и сухопутного маршрута в Ростовскую область

Движение по сухопутному маршруту в новых регионах сопровождают военные
Дмитрий Коренев
В Крыму колонна движется в сопровождении автомобилей ГИБДД, в новых регионах их сопровождают военные

В Крыму колонна движется в сопровождении автомобилей ГИБДД, в новых регионах их сопровождают военные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта Крыма запустило дополнительные горячие линии по вопросам работы паромной переправы через Керченский пролив и сухопутного маршрута в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Так, информацию о паромном сообщении можно получить по телефонам +3656120486; +7 (918) 995-31-71.

О сухопутном маршруте через новые российские регионы можно узнать по номерам +7 (978) 267-53-87, +7 (978) 715 37 13

– Движение по сухопутному маршруту осуществляется колоннами, которые по Крыму сопровождаются ГИБДД, а в новых областях – ВС РФ, – говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью первая колонна грузовиков из Керчи добралась в Ростовскую область через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР.

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