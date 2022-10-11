В Крыму осудят мужчину за покушение на сбыт четырех килограммов наркотиков

Крымчанина будут судить за покушение на сбыт наркотических средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму будут судить местного жителя за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Летом текущего года мужчина, в целях получения незаконной выгоды, несколько раз приобретал партии наркотического средства каннабис (марихуана). Запрещенные вещества он расфасовывал в пакеты для дальнейшего сбыта, - говорится в сообщении.

«Запрещенку» в автомобиле марки Toyota RAV4 обнаружили сотрудники ФСБ. Всего было изъято 4 килограмма марихуаны. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что жителю Сакского района грозит три года колонии за хранение 30 граммов наркотиков. «Запрещенку» мужчина хранил для личного употребления.

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