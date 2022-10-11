Силовики выработали дополнительные меры для обеспечения защиты Крымского моста

ЧП на Крымском мосту произошло субботним утром 8 октября Фото: Ирина ГЕРЦ

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили журналистам в информационном центре НАК по итогам заседания, который провел его председатель, директор ФСБ Александр Бортников.

- В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода «Краснодарский край - Крым», - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло субботним утром 8 октября. После взрыва автомобиля со взрывчаткой загорелись семь топливных цистерн. Были повреждены два автомобильных пролета переправы. В ходе диагностики выявлены также поврежденийя деформационного шва на одной из опор. Ее планируют восстановить до конца этой недели.

Работы по восстановлению повреждений ведутся круглосуточно, в процесс задействовано 150 человек. Также МВД, ФСБ и Минтрансу РФ было дано поручение мобилизовать дополнительные силы, чтобы сократить время ожидания проверки на подъезде к мосту.

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