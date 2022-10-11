Фото: Крымская газета

В Крыму пройдут соревнования «Русский силомер». Это спортивное многоборье, включающее в себя 11 упражнений на турнике разной степени сложности, за выполнение которых в течение одной минуты присваивается определенное количество баллов.

Как пишет Крымская газета, 12 октября в 09.00 соревнования начнутся в школе №18 (улица Ростовская, 16), в 12.00 в школе №15 (улица Баррикадная, 59).

Напомним, ранее симферопольские школьники представили Крым на «Президентских спортивных играх». Команда заняла 14 место.

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