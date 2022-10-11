Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 13:43

В Севастополе 15-летняя школьница попала под колеса троллейбуса

Она переходила дорогу по «зебре»
Дмитрий Коренев
Фото: УМВД России по Севастополю

Фото: УМВД России по Севастополю

В Севастополе произошла дорожная авария с участием ребенка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, водитель троллейбуса сбил 15-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя троллейбусом, нарушил пункт 14.1 ПДД, то есть не предоставил преимущество пешеходу на «зебре», – говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50