В Севастополе 15-летняя школьница попала под колеса троллейбуса

Фото: УМВД России по Севастополю

В Севастополе произошла дорожная авария с участием ребенка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, водитель троллейбуса сбил 15-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя троллейбусом, нарушил пункт 14.1 ПДД, то есть не предоставил преимущество пешеходу на «зебре», – говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

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