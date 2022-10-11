Для посева фермеры заготовили семена озимых культур высокого качества Фото: Дмитрий СТЕШИН

Предприятия Симферопольского района приступают к севу озимой пшеницы под урожай 2023 года, сообщил глава местной администрации Денис Кратюк.

- По состоянию на 11 октября посеяно 700 га озимой пшеницы. Первыми к посевным работам приступили аграрии КФХ «Генезис» и ООО «Партизан», - написал Кратюк в своем telegram-канале.

По его словам, для посева фермеры заготовили семена озимых культур высокого качества, а также не забыли про средства защиты растений от различных болезней.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют собрать четыре тысячи тонн риса. Семена элитных сортов крымским фермерам предоставил Федеральный научный центр риса.

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