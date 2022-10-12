Погода на 12 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму прохладно и сухо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 октября на Крымском полуострове комфортный день - опасные метеорологические явления не ожидаются.
- До конца рабочей недели сохранится сухая прохладная погода- сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2...4°, днем 16...18°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 5-10 м/с., тепло 17…19°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+17°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +11…18°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Керчи +13 …+15°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +11 …+17°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +14…+15, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +8…+18°, скорость северо-восточного ветра 1-3 м/с. Ясно.
В Армянске +10 …+16°, скорость северо-западного ветра 1-3 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +18 …+20°.
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