В Севастополе подрядчика осудят за мошенничество при благоустройстве сквера

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе перед судом предстанет представитель местной строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с октября по декабрь 2020 года мужчина, будучи представителем подрядчика по контракту с государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы», серьезно занизил фактические объемы используемых стройматериалов при благоустройстве сквера имени Ивана Голубца.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, в 2020 году между ГБУ «Парки и скверы» и строительной фирмой был заключен контракт стоимостью более 41,5 млн рублей. Обвиняемый, зная, что работы в полном объеме не выполнены, внес в документы ложные сведения об исполнении всех обязательств.

– Далее представитель подрядчика предоставил в ГБУ «Парки и скверы» для оплаты подложные акты выполненных работ, которые были подписаны действующим на тот момент начальником отдела административно-строительного контроля этого учреждения и в дальнейшем оплачены казначейством, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, согласно заключению эксперта, из городского бюджета было украдено более 1,5 миллионов рублей. В ходе расследования подрядчик полностью возместил ущерб.

Расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее экс-начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ «Парки и скверы», принявшего фактически невыполненные работы, признали виновным в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

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