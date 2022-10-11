В Крыму 13-летний водитель питбайка попал в больницу после столкновения с легковушкой

Фото: УМВД по РК
11 октября в селе Тенистое Бахчисарайского района в районе перекрестка улиц Ленина и Буденного произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму,
Установлено, что примерно в 14:40 водитель питбайка – мальчик 2009 года рождения – при выезде с «грунтовки» улицы Буденного на главную улицу Ленина не уступил дорогу автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель, который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.
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