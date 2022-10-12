Севастополь вошел в топ-10 популярных городов России для патриотического туризма

Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Один из крупнейших городов Крымского полуострова попал в рейтинг, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучивших востребованность патриотических программ у отдыхающих. В Севастополе действительно много исторических объектов, где можно прочувствовать воинский подвиг и во время Крымской войны, и в годы Великой Отечественной войны.
- Для развития такого направления требуется подготовить транспортную инфраструктуру городов-героев, серьезно заняться сферой обслуживания и решить проблему высокой стоимости услуг перевозчиков, - озвучили аналитики мнение одного из владельцев гостиничного бизнеса.
Топ-10 самых патриотических городов в России (средняя стоимость в рублях ночи):
- Санкт-Петербург, 4170
- Севастополь, 3460
- Москва, 3604
- Казань, 3883
- Калининград, 2864
- Волгоград, 2926
- Нижний Новгород, 3575
- Екатеринбург, 2526
- Новороссийск, 2671
- Великий Новгород, 3333.
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