Севастополь вошел в топ-10 популярных городов России для патриотического туризма

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Один из крупнейших городов Крымского полуострова попал в рейтинг, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучивших востребованность патриотических программ у отдыхающих. В Севастополе действительно много исторических объектов, где можно прочувствовать воинский подвиг и во время Крымской войны, и в годы Великой Отечественной войны.

- Для развития такого направления требуется подготовить транспортную инфраструктуру городов-героев, серьезно заняться сферой обслуживания и решить проблему высокой стоимости услуг перевозчиков, - озвучили аналитики мнение одного из владельцев гостиничного бизнеса.

Топ-10 самых патриотических городов в России (средняя стоимость в рублях ночи):

- Санкт-Петербург, 4170

- Севастополь, 3460

- Москва, 3604

- Казань, 3883

- Калининград, 2864

- Волгоград, 2926

- Нижний Новгород, 3575

- Екатеринбург, 2526

- Новороссийск, 2671

- Великий Новгород, 3333.

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