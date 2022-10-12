Figaro: призывы европейских политиков к Украине вернуть Крым силой оторваны от реальности

Попытка наступления ВСУ на Крым неизбежно провалится, считает обозреватель французской газеты Figaro Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытка наступления ВСУ на Крым неизбежно провалится, а европейские политики, призывающие Украину забрать Крым силой, оторвались от реальности. Об этом пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

– Жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться, – полагает Жирар.

По его словам, наступление на Крым «вызвало бы реакцию всего населения России».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов публично заявил, что Россия «пересмотрела подходы» к проведению специальной военной операции на Украине. Он выразил надежду на то, что высшее военно-политическое руководство РФ продолжит в том же духе, и уже скоро победа в СВО неизбежно будет одержана.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели

ФСБ: теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины

С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 7 тысяч пассажиров