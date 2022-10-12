В Крыму пьяный мужчина едва не зарезал собутыльника

В ходе ссоры пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сакском районе Крыма задержан 58-летний местный житель, которые едва не зарезал своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что накануне он и пострадавший совместно распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого, он нанес потерпевшему четыре ножевых удара в область живота и шеи, - говорится в сообщении.

Медэкспертиза показала, что телесные повреждения являются тяжкими. Потерпевший сейчас находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Ялте 17-летний парень брал деньги за парковку замка «Ласточкино гнездо». С каждого водителя он требовал по 300 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50