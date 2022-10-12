Пьяная жительница Севастополя ударила сожителя бутылкой по голове

Женщина огрела сожителя бутылкой по голове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе участковые задержали местную жительницу. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, 38-летняя женщина подозревается в избиении своего 40-летнего сожителя.

– Полицейские установили, что во время совместного распития спиртных напитков между подозреваемой и ее сожителем произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватила со стола пустую бутылку из-под выпитого алкоголя и нанесла ею удар по голове своему сожителю, – говорится в сообщении.

Неравнодушные соседи вызвали скорую и наряд полиции. Мужчину госпитализировали, а его возлюбленную задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сакском районе пьяный мужчина нанес своему собутыльнику четыре ножевых удара в область живота и шеи.

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