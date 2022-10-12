Трое крымчан украли у собутыльника барсетку с деньгами и телефоном на 18 тысяч рублей

В Крыму компания злоумышленников за одни день обворовала двух человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали троих мужчин, обокравших собутыльника, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Между 44-летним жителем Симферополя и тремя мужчинами, в компании которых он выпивал, произошел конфликт, в ходе которого они открыто похитили у него барсетку. Внутри лежали деньги и телефон. Ущерб был оценен в 18 тысяч рублей.

После этого злоумышленники решили заглянуть в гости к своему должнику. Угрожая ножницами, они потребовали вернуть долг, однако тот отказался. Тогда один из задержанных нанес мужчине телесные повреждения и забрал с тумбочки мобильный за 12 тысяч рублей. Все награбленное компания сдала в ломбард и купила спиртное.

- Установлены и задержаны все подозреваемые. Ими оказались 31-летний житель Джанкоя и двое симферопольцев 33 и 31 года. Все фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления различной тяжести, - говорится в сообщении.

Всем троим теперь грозит по семь лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Крыму пьяный мужчина едва не зарезал собутыльника. Медэкспертиза показала, что телесные повреждения являются тяжкими.

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