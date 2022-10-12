Первый плавучий кран подошел к месту ремонтных работ на Крымском мосту

Фото: Марат Хуснуллин, t.me/mkhusnullin

12 октября первый плавучий кран прибыл к месту ремонтных работ на Крымском мосту, второй должен подойти в течение дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня, – написал вице-премьер.

В настоящий момент на мосту работают 250 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца текущей недели. На полное восстановление повреждений моста может уйти до полутора месяцев.

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