Власти Крыма ожидают, что Керченская паромная переправа будет работать еще 1,5 месяца

Сейчас на паромной переправе около 900 фур находятся в очереди Фото: Дмитрий СТЕШИН

Крымские власти ожидают, что Керченская паромная переправа будет функционировать еще 1,5 месяца, до получения разрешения по проезду грузовиков по Крымскому мосту. Об этом на совещании сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Как только по грузовому сообщению федеральное правительство примет решение по Крымскому мосту возобновить, сразу у нас ситуация разрядится. Пока мы работаем в режиме того, что паромная переправа будет до полутора месяцев работать, - сообщил Аксенов.

По его словам, в настоящий момент на паромной переправе порядка 900 фур ожидают своей очереди.

В настоящее время продолжают работу четыре парома. Завтра, 13 октября, с 06.00 до 08.00 еще два судна грузоподъемностью до 25 фур выйдут на рейс. По предварительной оценке, при хорошей погоде, это позволит сделать минимум четыре ходки в обе стороны.

Напомним, что Минтранс временно ограничил перевозку некоторых товаров в Крым через паромную переправу. Это касается металлолома, крупногабаритных изделий из металла, кориандра в мешках и томатной пасты в бочках. Данные грузы с материка необходимо транспортировать в Крым по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область - Запорожская область - Донецкая Народная Республика.

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