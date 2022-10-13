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Общество12 октября 2022 23:03

Погода на 13 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму прохладно и без дождей.

В Крыму прохладно и без дождей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 октября на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- На полуострове без осадков, но прохладно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 16...18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло 17…19°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+17°, южный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +12…+18°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +14 …+16°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +12 …+17°, северный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +13…+15°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +11…+17°, скорость северо-восточного ветра 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +12 …+16°, скорость северного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +17 …+20°.

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