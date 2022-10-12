«Крымавтотранс» запустил дополнительную горячую линию по вопросам паромной переправы и сухопутного маршрута

В Крыму запущена дополнительная горячая линия по вопросам работы паромной переправы и проезда по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму запущена дополнительная горячая линия по вопросам работы паромной переправы и проезда по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Запущена дополнительная круглосуточная горячая линия на базе «Крымавтотранса» (+7 (978) 199-26-34), что позволит водителям получать информацию при выборе маршрута, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее свои горячие линии запустил Минтранс Республики Крым. Так, информацию о паромном сообщении можно получить по телефонам +3656120486; +7 (918) 995-31-71. О сухопутном маршруте через новые российские регионы можно узнать по номерам +7 (978) 267-53-87, +7 (978) 715-37-13.

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