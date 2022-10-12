Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту вез в Симферополь строительную пленку

Взрыв произошел ранним утром 8 октября Фото: "КП" Архив

Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту перевозил пленку в Симферополь, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

Напомним, 12 октября ведомство опубликовало детали теракта на Крымской мосту, который произошел 8 октября. По данным ФСБ, водитель фуры, в которой находилось взрывное устройство, вез на полуостров рулоны со строительной пленкой, в которые было спрятано взрывное устройство.

- Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тысячи 770 килограммов и в начале августа текущего года отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (город Киев) и «Baltex Capital S.A.» (город Русе), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ФСБ сообщила, что предполагаемым организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины, а также сотрудники и агентура Минобороны Украины.

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