Аксенов: качество питания в детских садах Черноморского района Крыма проверит прокуратура

Прокуратура проверит качество питания в детских садах Черноморского района Крыма
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура проверит качество питания в детских садах Черноморского района Крыма. Об этом сообщил по итогам сегодняшнего совещания по проблемным вопросам глава республики Сергей Аксенов.
– В дошкольных образовательных учреждениях будет проведена прокурорская проверка в связи с жалобами на качество питания, – написал он в своем телеграм-канале.
Также Аксенов отметил, что в селах Задорное, Окуневка и Медведево будет завершен ремонт сетей водоснабжения.
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