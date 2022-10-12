Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 16:05

Аксенов: качество питания в детских садах Черноморского района Крыма проверит прокуратура

Поступают жалобы от местных жителей
Дмитрий Коренев
Прокуратура проверит качество питания в детских садах Черноморского района Крыма

Прокуратура проверит качество питания в детских садах Черноморского района Крыма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверит качество питания в детских садах Черноморского района Крыма. Об этом сообщил по итогам сегодняшнего совещания по проблемным вопросам глава республики Сергей Аксенов.

– В дошкольных образовательных учреждениях будет проведена прокурорская проверка в связи с жалобами на качество питания, – написал он в своем телеграм-канале.

Также Аксенов отметил, что в селах Задорное, Окуневка и Медведево будет завершен ремонт сетей водоснабжения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50