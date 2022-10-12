Правительство Севастополя выделит более 40 га земли под микрорайон для льготников

Фото: sev.gov.ru

Новый жилой микрорайон для льготников площадью более 40 га появится в селе Осипенко под Севастополем. Проект планировки был утвержден 12 октября на заседании регионального правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева.

– Проектируемая территория площадью 44,7 гектара расположена в районе пересечения автомобильных дорог общего пользования Саки – Орловка и Качинского шоссе в Качинском муниципальном округе Нахимовского района, – сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Участки бесплатно предоставляются отдельным льготным категориям граждан. На территории будущего микрорайона предусмотрено размещение школы, детского сада, объектов торговли и соцобеспечения, в том числе и озелененных территорий.

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