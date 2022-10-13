На паромах через Керченский пролив смогут перевозить на 200 грузовиков больше

В настоящее время задействованы четыре парома Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив начнут ходить еще два судна, что позволит перевозить на 200 грузовиков больше. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам в настоящее время функционируют четыре парома, еще два начнут работать 13 октября.

- Это даст дополнительную возможность перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузных автомобилей в сутки, - сообщил Аксенов.

Напомним, власти Крыма ожидают, что Керченская паромная переправа будет работать еще 1,5 месяца. Сейчас ожидают своей очереди порядка 900 фур. В то же время что Минтранс ограничил перевозку некоторых товаров в Крым через паромную переправу. Это касается металлолома, крупногабаритных изделий из металла, кориандра в мешках и томатной пасты в бочках.

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