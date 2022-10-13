В Крыму 13 октября выявили 81 новый случай инфицирования COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 13 октября выявили 81 случай новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 208 137. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 108 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период - 200 241, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 141. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе за минувшие сутки от коронавируса умер один человек в возрасте 76 лет.

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