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Здоровье13 октября 2022 8:42

В Крыму 13 октября выявили 81 новый случай инфицирования COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 22 новых заболевших ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 13 октября выявили 81 случай новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 208 137. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 108 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период - 200 241, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 141. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе за минувшие сутки от коронавируса умер один человек в возрасте 76 лет.

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