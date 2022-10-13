Первый после взрыва на Крымском мосту электропоезд «Ласточка» отправился из Керчи в Анапу

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

13 октября между Керчью и Анапой начал ходить электропоезд «Ласточка». Первым рейсом отправились порядка 50 пассажиров.

Как передает «Крым 24», на дорогу будет уходить 2,5 часа.

Напомним, поезда будут курсировать трижды в день - утром, днем и вечером. Электропоезда назначены «Южной пригородной пассажирской компанией». Они заменят рельсовые автобусы, курсировавшие на этом маршруте ранее. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» назначит три поезда из Москвы в Крым с ноября. На полуостров также будут ходить составы из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

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