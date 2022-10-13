В Крыму газифицировали еще одно село, в котором живут 950 человек

В Крыму газифицировали еще одно село
Фото: Мария ЛЕНЦ
950 жителей села Владиславовка Нижнегорского района получили возможность провести газ в свои дома.
- Голубое топливо появилось в населенном пункте, где проживает 950 человек. Выполнены работы по строительству газопровода протяженностью 13,7 километра, - цитирует Крымская газета председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
По его словам, в населенном пункте полностью выполнены работы по укладке сети газораспределения. На все работы было израсходовано 68,7 миллиона рублей.
Напомним, недавно было газифицировано село Новоалексеевка Красногвардейского района. Газ провести в свои дома получили возможность более 600 человек.
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