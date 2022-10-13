С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 9 тысяч пассажиров

Большинство перевезенных автомобилей – это большегрузы и среднетоннажные грузовики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы вечером 9 октября через пролив перевезли уже более 9 тысяч человек и более 1700 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября по 07:00 13 октября через пролив в обе стороны перевезено, в общей сложности, 9 237 пассажиров и 1774 единицы автотранспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство перевезенных автомобилей – это большегрузы и среднетоннажные грузовики.

За этот период четыре автомобильно-пассажирских парома сделали 54 круговых рейса. Два привлеченных гражданских судна совершили девять рейсов, однако из-за плохих погодных условий несколько дней они в перевозках не участвовали.

В настоящее время погодные условия благоприятствуют работе переправы: последние двое суток скорость ветра в проливе не превышает в среднем 5 м/с.

– Согласно прогнозу Росгидромета сегодня погода также будет комфортной для судоходства, пассажиров, автомобилистов и грузоперевозчика, – добавили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что первый после взрыва на Крымском мосту электропоезд «Ласточка» отправился из Керчи в Анапу. Первым рейсом отправились порядка 50 пассажиров.

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