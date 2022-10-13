Машинисты отцепили и увели 25 вагонов поезда после взрыва на Крымском мосту

Железнодорожники Виктор Прошин и Юрий Квашнин. Фото: пресс-служба КЖД

Железнодорожники сумели отцепить и увести с Крымского моста после теракта 25 из 59 вагонов. Об этом сообщили в Крымской железной дороге.

Локомотивной бригаде удалось отцепить вагоны с горящими цистернами, которые находились в хвосте грузового поезда, а неповрежденную часть состава вывести на станцию «Керчь».

- Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Нам понадобилось на это 10 минут, - цитирует пресс-служба помощника машиниста Виктора Прошина.

Напомним, ранее машинисты пострадавшего при теракте поезда рассказали, как действовали в первые минуты после взрыва. Было нелегко, так как на переправе пропало электричество, было темно и дул сильный ветер, высота над уровнем моря достигала 30 метров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50